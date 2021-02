Barcellona, Koeman: “Ogni volta che ci mettiamo nei guai siamo bravi a risalire. Questa squadra merita 10 in pagella”

L’allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha presentato la semifinale d’andata di Copa del Rey, match in cui i blaugrana incontreranno il Siviglia di Lopetegui: “La fiducia della squadra è cresciuta, riusciamo a concentrarci sulle partite meglio di prima. Ogni volta che ci mettiamo nei guai poi siamo capaci di tornare a galla e questo mi rende felice. Devo essere realista, ci sono dei calciatori che ci mancano per la sfida di domani, giocatori molto importanti per la nostra squadra. Un voto alla nostra stagione? Voglio dare un dieci in pagella ai miei ragazzi – dichiara l’allenatore dei catalani a poche ore dalla delicata sfida contro il Siviglia – . Il Barcellona è attualmente secondo nel campionato spagnolo, con 43 punti raccolti, gli stessi del Real Madrid.