Barcellona, Koeman parte bene: Gimnastic battuto. In campo anche Messi

Il Barcellona prova a mettersi alle spalle le ultime turbolente settimane, la nuova squadra di Ronald Koeman parte bene e vince 3-1 il test amichevole contro il Gimnastic. Le reti portano la firma di Dembelè e Coutinho e Griezmann, gli ultimi due su calcio di rigore. Buoni segnali per il tecnico olandese, che schiera anche Messi per 45 minuti. Assenti invece Vidal e Suarez che si avvicinano a Inter e Juventus.

LA PARTITA

Koeman disegna un 4-2-3-1 per il suo nuovo Barcellona, con i francesi Dembelè e Griezmann in campo insieme alla giovane stellina diciassettenne Pedri. Ad aprire la gara è stato proprio l’ex esterno offensivo del Borussia Dortmund al sesto minuto, mentre Grizou ha messo a segno su rigore la rete del 2-0 al minuto 17. Bonilla invece va in rete per il Gimnastic, poi Coutinho fa calare il sipario con un altro rigore. Dopo settimane di polemiche si rivede in campo anche Messi che gioca il primo tempo. Koeman adesso avrà modo di lavorare in maniera più tranquilla in vista del debutto in Liga contro il Girona.

WANDA NARA È BOLLENTE