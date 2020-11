Barcellona, Koeman pizzicato dalle telecamere: svela i tempi di recupero di Piqué a… Lucescu

Non solo il risultato del campo con la Dinamo Kiev battuta dal Barcellona per 0 a 4. La serata di Champions League ha svelato anche un curioso siparietto andato in scena tra i due allenatore: Koeman da una parte e Lucescu dall’altra. Oggetto del dialogo tra i due… l’infortunio di Piqué.

Koeman svela a Lucescu tempi di recupero di Piqué

Secondo quanto si apprende da alcuni media spagnoli tra cui Mundo Deportivo, alle telecamere di Movistar non sarebbe sfuggito un momento particolare della serata di Champions che ha visto coinvolte Dinamo Kiev e Barcellona. In modo specifico un dialogo avuto da Koeman, tecnico del Barcellona, e Lucescu, allenatore rivale. La questione tra i due vedeva protagonista Gerard Piqué, difensore blaugrana, recentemente infortunatosi.

Dalle immagini della televisione pare che il mister olandese abbia confermato la gravità del problema del suo centraleì: “Piqué starà fuori per quattro o cinque mesi”, avrebbe detto Koeman a Lucescu che si era preoccupato per il giocatore. A dire la verità, manca ancora l’ufficialità sui tempi di recupero dello spagnolo in quanto – spiega Mundo Deportivo – deve essere scelta ancora la terapia giusta del caso.