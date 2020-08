Barcellona, Koeman punge Setien: “De Jong e Griezmann giocheranno nelle loro posizioni. Questo è ciò che deve fare un tecnico”

Ronald Koeman è diventato da poco tecnico del Barcellona ma sembra avere già le idee chiare su quelli che saranno gli schemi e le posizioni in campo dei suoi calciatori. In modo particolare quello che sarà il destino di Frenkie De Jong e Antoine Griezmann, soprattutto il secondo lasciato quasi sempre in disparte dall’ex mister Setien.

Koeman: “Un allenatore deve mettere i suoi giocatori nella loro posizione”

Parlando ai microfoni di NOS, Koeman ha commentato: “Dove farò giocare De Jong? Sicuramente nella stessa posizione nella quale gioca con la Nazionale olandese. Una volta ho visto una partita del Barcellona e l’ho visto in un’altra posizione. Ecco, io non farò mai una cosa del genere. Credo che se hai investito così tanto su un calciatore tu debba metterlo nella sua posizione e farlo rendere al meglio. Altrimenti non ha senso. Frenkie giocherà dove rende di più”. Stesso discorso anche per Griezmann, oggetto di tante critiche nell’era Setien. “Con tutto il rispetto, ma Griezmann non è un’ala. Deve giocare nella posizione in cui sa giocare e rende di più. Dove può far vedere tutte le sue qualità. Il primo dovere di un allenatore è quello di mettere i giocatori nelle loro posizioni per farli rendere al meglio“. Stocca a Setien? Pare proprio di sì…

