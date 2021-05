Barcellona, Koeman: “Resto qui la prossima stagione”

Il Barcellona è in corsa per il titolo nazionale

Domani torna in campo il Barcellona che affronterà il Levante per il match valido per la 36^ giornata della Liga. Oggi il tecnico olandese Ronald Koeman ha detto la sua anche sul suo futuro in conferenza stampa alla vigilia del match: "Il presidente mi ha dato fiducia dal primo giorno. Non ho da preoccuparmi, ho formato un contratto per due stagioni e mi vedo come allenatore anche la prossima stagione. Ci siamo accordati col presidente per parlare al termine di questa stagione. Ora è più importante questo finale di campionato che il mio futuro". Il Barcellona in campionato è secondo a pari punti con il Real Madrid e a due punti dalla capolista Atletico Madrid.