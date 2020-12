Barcellona, Koeman scopre la talpa che passa informazioni alla stampa

La sconfitta con il Cadice e poi in Champions League contro la Juventus hanno messo in subbuglio lo spogliatoio del Barcellona. Molto criticato anche il tecnico Ronald Koeman per non aver saputo trasmettere le idee tattiche alla squadra. Bocciato il 4-2-3-1 e i calciatori hanno in settimana richiesto di passare al 4-3-3 ma il mister olandese ha risposto di no. Lo stesso Koeman era molto nervoso per aver letto sui giornali e su internet alcune indiscrezioni tattiche e di scelta di formazione. Secondo quanto riporta El Pais Koeman ha individuato la talpa: si tratterebbe del giovane Riqui Puig messo fuori squadra dal tecnico. Il 21enne canterano è stato sgridato duramente da Koeman all’interno dello spogliatoio e davanti ai suoi compagni di squadra. Già a settembre scorso Koeman gli aveva detto di trovarsi una nuova squadra per proseguire la sua giovane carriera e magari tornare nel 2021 per avere un ruolo da protagonista. Puig non era riuscito a trovare posto neanche con Valverde, mentre con Setien le cose erano leggermente migliorate, senza però diventare una pedina importante. Tredici presenze nell’ultimo biennio senza brillare, a caccia di una consacrazione per ora non arrivata.