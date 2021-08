Barcellona, Koeman si gode Depay: “Che feeling con Griezmann. Con Aguero e Messi…”

Grande soddisfazione per l'avvio di stagione in casa blaugrana

"Aspettando Aguero e Messi...". Si potrebbe dare questo titolo al ritiro del Barcellona dove la squadra guidata Ronald Koeman è in piena fase di preparazione in vista della prossima stagione di Liga. Segnali davvero positivi per la squadra blaugrana dove in attesa dei due argentini prima citati, il mister olandese può coccolarsi il neo arrivato Memphis Depay e il ritrovato Antoine Griezman.