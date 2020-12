Barcellona, Koeman: “Stanno ammazzando i calciatori”

L’allenatore del Barcellona Ronald Koeman è feroce contro chi ha stilato i calendari fitti con numerosi match molto ravvicinati che stanno sfiancando i calciatori. L’olandese è stato ancora una volta critico in sala stampa ed ha denunciato chi mette in pericolo la salute dei giocatori. Così si è espresso Koeman alla vigilia della partita di campionato contro il Valencia al Camp Nou: “Il calendario è pazzo. Abbiamo la semifinale di Supercoppa spagnola poi un’altra partita a ora tarda, poi contro il Granada si gioca nel pomeriggio e così si ammazzano i calciatori. Dobbiamo risolvere questo problema in una stagione molto serrata”. Non è solo Koeman che si è lamentato delle partite troppo ravvicinate. In tutta Europa gli allenatori hanno alzato la voce sperando che almeno gli impegni delle nazionali diminuiscano.