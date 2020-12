Barcellona, Koeman strizza l’occhio a Neymar: “Lui qui con Messi? Voglio sempre i migliori…”

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha risposto alle diverse voci di mercato che vedono protagonista Lionel Messi. In modo particolare, il mister blaugrana ha commentato come riportano i media spagnoli, la recente dichiarazione di Neymar relativamente alla sua volontà di giocare il prossimo anno con La Pulce, di nuovo…

Koeman: “Neymar e Messi insieme? Voglio sempre i migliori”

“Conosciamo tutti la posizione di Messi. Se c’è una persona che può decidere e scegliere il suo futuro è proprio lui”, ha esordito Koeman parlando del futuro della Pulce dopo i numerosi rumors di mercato. “Le voci che arrivano dall’esterno del club sul suo futuro non mi preoccupano né mi interessano. Ciò che mi preoccupa sono quelle che arrivano dall’interno e sicuramente non fanno bene all’ambiente. Non aiutano a mantenere la tranquillità. Ripeto, Messi deve decidere per sé. Non mi va di commentare ogni singola notizia”.

“Neymar con Messi? Beh, come allenatore, come blaugrana, come squadra e come società credo che vorrei sempre vedere qui i migliori calciatori del mondo. Se Messi e Neymar finiscono insieme in una squadra ancora meglio. Ma è presto per parlare di mercato”, ha concluso Koeman.