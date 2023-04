Barcellona, la crisi spegne il canale tv. 150 dipendenti licenziati

I venti di crisi soffiano forti sul Barcellona costretto a rinunciare anche al canale tv. Si è saputo infatti che il club catalano chiuderà "Barça TV" il 30 giugno, al termine dell'attuale contratto con Movistar Televisión. Il cda del Barça ha deciso di non prolungare l'accordo con la piattaforma multinazionale. La decisione fa parte dei tagli che si stanno effettuando per ottemperare alle richieste della Liga in termini di Fair Play finanziario. Questa decisione comporterà il licenziamento dal club di circa 150 professionisti, tra contrattisti e collaboratori. Pertanto, il Barça TV scomparirà così come era stato concepito ora e si cercano nuove formule per mantenere l'immagine del club e continuare a trasmetterne i contenuti , sfruttando la forte implementazione del club sui social network.