Barcellona, la data della presentazione di Gundogan

Ilkay Gündoğan è un nuovo giocatore del Barcellona e prossima settima si presenterà ufficialmente ai suoi nuovi tifosi. La data scelta dal club per la presentazione è il prossimo lunedì 17 e avverrà alla Ciudad Deportiva Joan Gamper. Il centrocampista firmerà privatamente il contratto che lo lega al Barça e scenderà in campo per la prima volta, così da mostrarsi ai tifosi tra foto e sorrisi. Successivamente, sarà il momento della prima conferenza stampa da calciatore blaugrana. Ciò è quanto riportato dallo stesso club tramite comunicato, l'appuntamento è per lunedì prossimo alle ore 11.