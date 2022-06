Barcellona, la lista di Xavi: i fantastici 7 per tornare al top

Le richieste del mister blaugrana per far tornare il club nell'Olimpo dei grandi

Redazione ITASportPress

Nella giornata di ieri, in casa Barcellona sono andate in scena le necessarie procedure aziendali per mettere a disposizione di mister Xavi la liquidità per operare sul mercato. Sarà proprio dagli innesti nella finestra estiva di trattative che nascerà la nuova formazione blaugrana.

In tal senso, Mundo Deportivo spiega che le richieste del tecnico sarebbero almeno 7. I fantastici sette acquisti che dovrebbero permettere alla società di ritornare al vertice in Liga e in Europa.

Arriveranno a costo zero e saranno i primi due nomi certi del nuovo Barcellona, Andreas Christensen e Franck Kessie, rispettivamente liberatisi da Chelsea e Milan. Ma non solo.

Stando a quanto riportato dal media iberico, per le corsie esterne le attenzioni sono tutte per due spagnoli, anche questi di provenienza Chelsea: Cesar Azpilicueta e Marcos Alonso, mentre per la difesa Jules Koundé del Siviglia o Kalidou Koulibaly del Napoli sono le priorità.

Gli ultimi due innesti che farebbero arrivare appunto a sette gli affari in entrata del club blaugrana portano i nomi di Bernardo Silva del Manchester City e Robert Lewandowski con l'alternativa Raphinha del Leeds come alternativa.