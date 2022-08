Barcellona, la rabbia di Xavi: “Ridicolo non ci sia il tempo effettivo di gioco”

0-0 amaro per il Barcellona al debutto stagionale in Liga. Contro il Rayo Vallecano tante chance ma nessuna rete. Il tecnico dei catalani Xavi , come riportato da AS , ha avuto da ridire non tanto sul risultato quanto sulla perdita di tempo dei rivali richiamando l'attenzione anche sul tempo effettivo di gioco.

Ancora sul tempo effettivo di gioco: "Per me è ridicolo non ci sia. Cosa aspettiamo per avere un tempo effettivo? In questo modo non dovremmo stare a guardare se si aggiungono otto minuti o 22. Succedono ogni volta cose ridicole. Chissà, un giorno lo faremo pure noi. Non sto parlando contro il Rayo ora ma in generale. Penso che siamo l'unico sport senza tempo effettivo. Se ci fosse si direbbe basta a queste sceneggiate", ha detto Xavi.