Barcellona, la rivelazione: vitalizio per ogni giocatore che ha vinto in Europa

Una rivelazione sul Barcellona sta prendendo piede, divenendo presto di dominio pubblico. Stando a quanto riferito da Juan Carlos Heredia, argentino naturalizzato spagnolo che fu blaugrana e vinse, con Cruyff, la Coppa delle Coppe, la società paga un vitalizio a tutti i suoi giocatori che sono stati Campioni d’Europa. “Quando il Barça ha vinto a Roma la Champions League, l’ex presidente Laporta annunciò che tutti coloro che avevano vinto in Europa con la maglia del suo club indosso avrebbero ricevuto un vitalizio, cosa poi che si è realmente verificata”.

VITALIZIO – Heredia ha parlato di questo aspetto a The Tactical Room: “Laporta ha promesso questa cosa anche per tutti i trionfatori del passato e la promessa è stata mantenuta”. Sono quindi circa 250 i giocatori che ricevono tale vitalizio da parte del Barcellona, fra personaggi sconosciuti e altri che invece hanno riscosso (e riscuotono tuttora) grande successo. Bisogna capire però se i presidenti successivi, Rosell e Bartomeu, hanno adottato la stessa strategia per incentivare la squadra al successo europeo.