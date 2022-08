Barcellona, la terza maglia con la croce di Sant Jordi

Sul sito del club si può leggere: "Da questo mercoledì sarà messa in vendita la terza maglia che le prime squadre, maschili e femminili, indosseranno in questa stagione 2022/23. Ha un design molto diverso dalle solite strisce, ispirandosi alla Creu de Sant Jordi -Croce di Sant Jordi -. La maglia mostra anche l'impegno del Barça per le cause sociali, la diversità e l'inclusione, valori fondamentali che sono alla base del suo motto 'Mas que un club'".