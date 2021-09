Barcellona, la terza maglia dedicata alla città

Presentato il nuovo kit che debutterà in Champions League

Il Barcellona ha svelato in queste ore la sua terza maglia, che sarà utilizzata esclusivamente in Champions League. La Nike, sponsor tecnico del club catalano, ha reinterpretato in modo creativo le strisce verticali blaugrana. Sulla t-shirt sono presenti sullo sfondo diversi motivi che evocano elementi architettonici di cinque quartieri della città: Poble-sec, Poble Nou, Gracia, el Raval e Les Corts.

I colori sono sempre quelli classici, ma sono stati reinterpretati in chiave creativa grazie alla collaborazione con alcuni giovani artisti del capoluogo catalano. Le linee rappresentano, come detto, alcuni dei quartieri più famosi della città. Il nuovo terzo kit del Barcellona è pensato per le gare di Coppa, ovvero per i match di Champions League, maschile e femminile. La nuova maglia farà il suo debutto ufficiale il 14 settembre per la sfida del Camp Nou contro il Bayern Monaco.