Barcellona, l’agente di Dembélé: “Inserirlo nell’operazione Neymar? Non ci interessa”

Che Neymar sia più vicino al Barcellona ormai è di dominio pubblico: l’incontro di ieri fra i dirigenti del Paris Saint-Germain e quelli blaugrana è stato positivo, come sottolineato dal manager Bordas. Ma quale formula verrà utilizzata per riportare il brasiliano in Spagna? Potrebbe rientrare nell’operazione l’attaccante Ousmane Dembélé, classe ’97, anche se non sarebbe sua intenzione lasciare la formazione di Valverde. Ecco infatti le parole dell’agente a L’Èquipe: “Entrare nell’affare Neymar? Non ci interessa”. Parole molto chiare ed esplicative, peraltro ha detto che non sapeva dell’incontro fra Psg e Barcellona, così come dei contenuti di cui si è discusso. Dembélé è arrivato al Barça nel 2017 e in due stagioni ha realizzato 18 gol in 65 presenze, comprendendo tutte le competizioni.