Barcellona, l’allarme di Bartomeu: “Non abbiamo più entrate dal 14 marzo…”

In questo periodo di stop forzato le società calcistiche si trovano in grande difficoltà. Senza le entrate derivanti da diritti TV, visite allo stadio e partite i bilanci rischiano seriamente di aggravarsi. Per questo motivo le varie società hanno chiesto ai giocatori dei sacrifici sull’ingaggio. Anche in casa Barcellona la situazione non è sicuramente rosea e ad ammetterlo è il presidente dei blaugrana Bartomeu.

14 MARZO – Durante un’intervista a Radio Catalunya il presidente Bartomeu ha fatto una panoramica della situazione del club: “Dal 14 marzo il Barcellona non ha entrate e dobbiamo prendere delle misure di sicurezza. Bisogna pensare che non abbiamo nulla da metà marzo. Il museo è chiuso, non abbiamo i soldi dei diritti TV, dell’hospitality. Stiamo perdendo molto denaro, ma con le misure prese con giocatori e staff riusciremo a contenere le perdite”.