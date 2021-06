Barcellona, Laporta ammette: “Il club messo peggio di quanto mi aspettassi”

Il presidente blaugrana sulla situazione della società

A seguito dell'Assemblea dei Soci del Barcellona , il presidente Joan Laporta ha rilasciato un'intervista a La Vanguardia, riportata da Sport.es, nella quale si è detto sorpreso, in modo negativo, della situazione della società in termini economici. Tra i vari temi affrontati anche il rinnovo di Lionel Messi.

GRAVE - "Il club è peggio di quanto mi aspettassi e sinceramente me lo aspettavo già in una situazione abbastanza complessa", ha detto Laporta. "Ci sono contratti che ci condizionano molto. Ci sono cose che dovranno essere spiegate e non escludo azioni. Tutto sarà spiegato perché se no saremmo complici. Le stesse persone compaiono sempre in alcuni contratti".