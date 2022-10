Barcellona, Laporta annuncia: “Una statua per Messi fuori dal Camp Nou”

Le parole del numero uno del club sull'omaggio a La Pulce.

Se si dice Barcellona si pensa a Lionel Messi e viceversa. E allora ecco che nonostante le strade del club e dell'argentino si siano separate, forse solo momentaneamente, il legame resta solido come non mai. La conferma è arrivata anche dalle parole del presidente Joan Laporta che nel corso dell'assemblea dei soci del club, come riportato anche da GOAL, ha annunciato un omaggio proprio per il sette volte Pallone d'Oro.

STATUA - Laporta ha affermato che è stato deciso che verrà costruito un monumento per il calciatore argentino per rappresentare l'importanza che ha avuto per il Barcellona: "Costruiremo una statua per Messi fuori dal Camp Nou", ha detto con grande sicurezza il numero uno del club blaugrana. "La decisione è stata già presa".

Insomma, un legame, quello tra argentino e squadra catalana, destinato a durare nel tempo anche materialmente. In futuro, poi, potrebbe anche esserci il clamoroso ritorno in camiseta blaugrana. Non resta che attendere.