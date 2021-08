Barcellona, Laporta esplode: “Messi? 103% delle entrate viene speso in stipendi”

Il presidente del club catalano ha elencato i debiti

Il presidente del Barcellona Joan Laporta è tornato a parlare sul trasferimento di Lionel Messi al PSG dopo la protesta dei tifosi che hanno apposto alcuni striscioni contro di lui. “Siamo sicuri di aver preso la decisione che doveva essere presa. La situazione di Messi è triste, ma era necessaria. Il club prima di tutto. Penso che questo legame così lungo sia stato una delle storie d'amore più belle che il Barcellona abbia vissuto.", afferma Laporta che poi accenna ai conti in rosso del club: “Il 103% delle entrate del club viene speso in stipendi. Questa cifra è 20-25 % in più rispetto a quella dei nostri concorrenti, dobbiamo fare qualcosa al riguardo. Il debito reale del club è di 1482 milioni. Quando sono arrivato ho dovuto chiedere un prestito a Goldman Sachs per pagare gli stipendi. Nell’ultimo esercizio abbiamo avuto spese per 1136 milioni di euro a fronte di un fatturato da 631 milioni, con perdite di 481 milioni. L’impatto del Covid è stimabile in 91 milioni e non 217 come detto da Bartomeu", ha detto Laporta. La nuova stagione della Liga è iniziata la scorsa settimana. I catalani hanno cominciato bene senza Messi con una vittoria per 4-2 sulla Real Sociedad.