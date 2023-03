Barcellona, Laporta fa sul serio per riportare “a casa” Messi: le mosse

Quale futuro per Lionel Messi? L'argentino del Psg sta valutando se rinnova il contratto con il club parigino o provare una nuova esperienza. La MLS pista sempre valida ma l'ipotesi Barcellona resta in piedi...

Redazione ITASportPress

Quale sarà il futuro di LionelMessi? Il calciatore argentino sta valutando diverse ipotesi per la prossima stagione e pare che le piste siano sempre tre: resta al Psg, andare in MLS o provare il clamoroso ritorno al Barcellona.

Proprio in tal senso, dalla Spagna si mormora che il club catalano sia pronto a fare sul serio per il ritorno de La Pulce. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club si è già attivato per convincere l'argentino, il cui contratto col Paris Saint-Germain scade a giugno.

In questa direzione, pare che il presidente Joan Laporta in persona abbia già avuto un colloquio col padre e agente del giocatore, Jorge Messi. Inizialmente per parlare di un omaggio nei confronti del miglior giocatore di sempre dei blaugrana ma successivamente anche per provare ad aprire alla possibilità di un "ritorno a casa".

Nel gruppo squadra, compagni e mister Xavi, non ci sarebbero problemi. Anzi, l'intero ambiente ha già dato l'eventuale via libera per accelerare l'operazione.