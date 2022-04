Barcellona, Laporta: “Ho invitato Messi per inaugurazione nuovo Camp Nou”

Parla il presidente blaugrana

Quando si parla di Barcellona e di Lionel Messi si crea sempre tanto "rumore". Ecco perché non possono passare inosservate le parole a RAC1 del presidente Joan Laporta a proposito dell'argentino. Sebbene solamente poche ore fa, il numero uno blaugrana aveva chiarito di non aver avuto alcun contatto per un potenziale ritorno nel club del sette volte Pallone d'Oro, ecco che una reunion potrebbe esserci ma per motivi diversi.

PRESENZA - "Ho invitato Messi all’inaugurazione del nuovo Camp Nou. Questa è stata casa sua per anni. La mia comunicazione con lui non è fluida come prima ma qui è il benvenuto e vorrei che fosse presente qui con noi durante quel momento", le parole di Laporta. "Anche se gioca in un club diverso dal nostro. Leo ha fatto la storia del Barcellona e merita di inaugurare con noi la nostra nuova casa. La data? Non saprei, penso l’anno prossimo se i lavori andranno come si deve".