Barcellona, Laporta: “Ho sperato che Messi ci dicesse che avrebbe giocato gratis”

Lunga intervista a RAC1 da parte del presidente del Barcellona Joan Laporta. Il numero uno blaugrana ha avuto modo di affrontare i temi scottanti dell'attualità del club: dai debiti accumulati al futuro sportivo tra allenatore e giocatori. Interessanti anche le parole su Lionel Messi e il suo addio questa estate.

BILANCIO - "Solo per i risultati del chiusura della stagione 20-21 è da mettersi le mani alla testa. Mi aspettavo una brutta situazione, ma è stato peggio di quanto ci aspettassimo. Molto peggio. Dobbiamo ribaltare questo patrimonio negativo. Questo non significa che genereremo profitto: l'obiettivo è zero deficit. E poi sarà estinguere il debito. Otterremo risorse, come investimenti o credito, vogliamo denaro fresco, tenendo sempre presente anche il lato sportivo e gli investimenti su nuovi giocatori", ha detto Laporta.

KOEMAN - Sul futuro del tecnico: "La decisione è che Koeman continui. Quando le cose non vanno come vorresti, è normale essere tutti scoraggiati. Così è stato per Koeman. Dopo aver ascoltato persone di cui mi fido, sono giunto alla conclusione che devo comportarmi come ho fatto con Rijkaard".

MESSI - "L'addio di Messi? Non posso essere arrabbiato. Non con lui. C'è delusione da entrambe le parti. C'era il desiderio di farl orestare ma la pressione con l'offerta che aveva. Sapevano che se non fosse rimasto, sarebbe andato al Psg. Messi passerà alla storia del Barça come il miglior giocatore e vorrei preservare questa idea. Tutto indica che ha avuto l'offerta dal Psg prima di partire dal Barça. Qando è arrivato il momento di prendere la decisione, ho pensato di fare il meglio per il Barça. Speravo che ci sarebbe stato un cambio di rotta e che potessi drci che avrebbe giocato anche gratis per il Barcellona. Ma allo stesso tempo non potevo chiedere ad un giocatore come Messi di farlo".