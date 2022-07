Barcellona, Laporta: “Il Bayern pensi ai suoi soldi. Messi? Vorrei si ritirasse qui”

Su Messi, Laporta ha voluto ribadire quanto detto anche qualche giorno fa: "È chiaro che il rapporto tra Leo e il Barça non è finito come tutti avremmo voluto. Mi sento responsabile di questo esito finale. Ma penso che questa sia una fine temporanea e realizzeremo la nostra aspirazione. Abbiamo un chiaro obbligo morale nei suoi confronti e vorrei che la fine della sua carriera fosse con indosso la maglia del Barcellona e fosse applaudito in tutti gli ambiti della vita".