Barcellona, Laporta: “Messi voleva restare ma non c’erano margini. Club prima dei singoli”

Il presidente blaugrana spiega nel dettagglio l'addio de La Pulce

SPIEGAZIONE - "Sono qui per spiegare i motivi per cui si è arrivati alla situazione di Messi. L'esito non è stato positivo, perché gli incassi e la massa sportiva rappresentano una voce importante nel bilancio e noi non abbiamo un margine per i salari. Ci sono dei limiti che dobbiamo rispettare. Limiti imposti da La Liga. Non c'era margine", ha detto Laporta. "I debiti del club sono peggiori di quelli attesi e abbiamo dovuto analizzare i contratti in essere. Le norme de La Liga ci hanno messo in difficoltà e per questo non abbiamo potuto depositare i contratti che abbiamo discusso con Messi. Risulta che il Barcellona avrebbe dovuto sostenere un'operazione che per il club sarebbe stata diversa da quella che avevamo pianificato. Quando abbiamo dovuto prendere la decisione le cose sono cambiate e non abbiamo potuto fare altrimenti".