Barcellona, Laporta: “Noi diffamati. Real Madrid? Storicamente favorita dagli arbitri”

Il duro commento del presidente blaugrana sul caso Negreira e sulla situazione del club in generale.

"I tifosi del Barcellona stanno subendo una gigantesca campagna diffamatoria per accuse che non hanno nulla a che fare con la realtà". Lo ha detto il presidente del BarcellonaJoan Laportanel corso della conferenza stampa odierna per parlare del caso Negreira e non solo.

"In 123 anni il Barcellona è stato modello di fair play, dentro e fori dal campo. Abbiamo contribuito molto al calcio e allo sport. Abbiamo vinto per decenni e continuiamo a vincere grazie all’impegno, alla conoscenza e al talento. Il Barcellona non ha mai intrapreso alcuna azione con l’intenzione di avere vantaggio in una competizione. Il club non ha mai fatto nulla per influenzare gli arbitri o i risultati. L’accusa non è stata in grado di dimostrare che i pagamenti effettuati a società legate al signor Negreira potessero influenzare nomine arbitrali o risultati sportivi. Non ha potuto farlo perché non era possibile. Questa è un’affermazione categorica. Quando è venuto fuori ho detto subito che si trattava di una campagna orchestrata contro il prestifio del club e che non era casuale. Abbiamo ordinato un’indagine di conformità, tramite un ufficio esterno in modo che il tutto fosse fatto con la massima trasparenza".

Non manca un passaggio pungente sul Real Madrid: "Non ci piace vincere per motivi di favoritismo arbitrale. Ci sono altri club, nello specifico uno che si è presentato in questo processo, che è storicamente stato favorito dagli arbitri. È stato considerato come squadra del regime. Per la loro vicinanza al potere politico ed economico, credo che valga la pena ricordare che per 7 decenni la maggior parte dei presidenti della Commissione Arbitrale sono stati ex membri, ex giocatori o ex allenatori del Real Madrid. In alcuni casi tutti assieme".