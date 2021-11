Barcellona, Laporta: “Non escludo il ritorno di Messi e Iniesta”

E' forte il desiderio del presidente del Barcellona di rivedere al Camp Nou Messi

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, durante la presentazione di Dani Alves, ha parlato anche di altri possibili ritorni nel club catalano. "Un ritorno di Messi e Iniesta, non lo escludo -ha ammesso il patron blaugrana-. È una cosa che è successa con Dani e magari può succede anche con altri. Ci sono personalità che hanno fatto grande il club, Leo e Andrés sono due di quelli. Non posso prevedere il futuro. Loro stanno ancora giocando, ma sono stati grandi al Barça e hanno fatto grande il club. Al momento però sono giocatori con un contratto e questo va rispettato, però nella vita non si sa mai. Laporta su Messi ha messo il cappello finale: "Leo è la cosa più grande che ho potuto vedere e i grandi mancano sempre. Sarebbe incredibile rivederlo qui, ma purtroppo non so se sarà possibile. Io incoraggio tutti a tornare, sono stato in molti posti, ma nessuno è come questo".