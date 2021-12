Barcellona, Laporta: “Non ho mai chiesto a Messi di giocare gratis”

Retroscena a quattro mesi dall'addio della Pulce da Barcellona

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è tornato a parlare di Lionel Messi e del suo trasferimento al PSG in estate, a TV3 con Els Martins: “Io non ho mai chiesto a Leo di giocare gratis. Non so nemmeno se sarebbe stato possibile fare una cosa del genere. Sarebbe in ogni caso dovuta venire da lui questa idea e non da me. E’ il migliore giocatore al mondo e sapevamo che aveva ricevuto un offerta importante”. Sul Pallone d’Oro vinto dall’argentino: “Mi sono emozionato io per lui. Ha vinto il premio anche grazie alla sua stagione con il Barcellona”.