Barcellona, Laporta non si nasconde: “Duro uscire da Champions. Vogliamo la Liga”

Il patron blaugrana fa un bilancio del 2022 tra obiettivi di campo e non solo.

Joan Laporta , presidente del Barcellona , ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Sport.es soffermandosi sulla prima parte di stagione affrontata dal club e facendo riferimento agli obiettivi tra campionato ed Europa, considerando anche l'uscita ai gironi in Champions League.

"Valuto in modo positivo questa prima parte della stagione. Avevamo una squadra competitiva che lo è diventata ancora di più anche se siamo ancora in fase di costruzione", ha detto Laporta. "L'obiettivo, ad ogni modo è la Liga. L'eliminazione dalla Champions League è stata un duro colpo, ma l'obiettivo, ribadisco, è vincere la Liga. Possiamo lottare e abbiamo le nostre possibilità di trionfare per il titolo".