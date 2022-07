Barcellona, Laporta: “Offerta al Bayern per Lewandowski, attendiamo risposta”

"Abbiamo fatto un'offerta per lui e stiamo aspettando la risposta, vedremo se sarà positiva. Intanto voglio dire che apprezzo lo sforzo che sta facendo il giocatore per venire qui. Fallimento del club? Non credo a queste cose, sarà stato uno scherzo durante una chiacchierata. Questa cosa non viene dal Bayern, che rispettiamo. Il Barça compirà 125 anni nel 2024 e ci sono pochi club che hanno una storia come la nostra. Ho appena parlato con Xavi e mi ha trasmesso entusiasmo, l'ho visto ottimista e ci siamo abbracciati. Va tutto come previsto". Infine, sui prossimi acquisti: "Prima dell'ingresso nelle casse del 15% della vendita dei diritti tv non faremo altri acquisti. Ma il Barça ha di nuovo credibilità".