Barcellona, Laporta per assumere sorella nel club cambia codice etico

Un caso che sta facendo parlare in Spagna

Notizie sorprendenti dal Barcellona. Secondo quanto riferiscono alcuni media spagnoli, il presidente Joan Laporta ha creato una figura professionale all'interno del club per sua sorella Maite che inizierà da lunedì in una nuova posizione: “Il Barcellona sceglie di creare questa posizione per assicurare che il club continui a lavorare per l'inclusione e la diversità culturale. Anche il genere gioca un ruolo importante in questo". Maite Laporta ha diverse lauree in marketing, comunicazione ed e-commerce. La cosa sorprendente è che il presidente Laporta ha dovuto modificare il codice etico interno del Barcellona per mettere a libro paga sua sorella. Non era consentito prima d'ora assumere un familiare nel club, ma ora è stato modificato: non si possono assumere solo i genitori e i figli degli amministratori. Cancellato il divieto per i fratelli.