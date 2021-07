Barcellona, Laporta: “Per Griezmann valuteremo ogni offerta. Rinnovo Messi? Passi avanti…”

Il presidente blaugrana ha fatto il punto sulle mosse di mercato del club catalano

DEPAY - Sul neo arrivato Depay: "Voglio ringraziarlo perché fin dal primo momento ha mostrato la volontà di giocare per noi e questi sono i giocatori che vogliamo nella nostra squadra", ha detto Laporta sull'attaccante olandese. "Conoscete tutti la situazione che abbiamo ereditato, che non ci permette di ingaggiare nuovi giocatori, ma stiamo lavorando bene con LaLiga per risolvere tutto, dobbiamo seguire delle regole e c'è la buona volontà per trovare un accordo. Si tratta di un problema certamente, ma c'è la volontà di risolverlo".