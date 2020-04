Barcellona, Laporta pronto a tornare: “Vogliamo riconquistare il prestigio di un tempo”

Aria di rivoluzione in casa Barcellona con l’ex patron Joan Laporta intenzionato a ricandidarsi per il ruolo di numero uno della società. A seguito del caos scoppiato di recente e che ha visto interessato anche l’attuale presidente Josep Maria Bartomeu, in casa blaugrana potrebbero esserci grosse novità a partire dai massimi vertici.

L’ex presidente parlando a Gol ha ammesso la sua voglia di tornare al comando e il desiderio di ridare prestigio al club: “Vogliamo riconquistare il prestigio di un tempo. Sto riunendo un gruppo per candidarmi. Sono sempre più eccitato. Vorrei tornare, c’è questa possibilità. Deciderò alla fine di quest’anno o del prossimo. Il Barça è il club dei 3.000 milioni: 1.000 di entrate, 1.000 di spese e 1.000 di debito. È necessario pensare molto bene a come si possa invertire la precaria situazione economica attuale. A quanto pare, infatti, potrebbe non raggiungere le entrate attese. È un progetto che ho in mente. È possibile presentare una proposta credibile che serva a migliorare l’immagine istituzionale”.