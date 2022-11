Barcellona, Laporta: “Squalifica Lewandowski senza senso. Nel mercato invernale…”

Poi sul primo posto in classifica e il lavoro di Xavi che si nota anche dai tanti convocati nella squadra nazionale: "Penso sia merito del lavoro di Xavi. Sta facendo molto bene con i nostri calciatori".

In vista del mercato invernale: "Abbiamo fatto un buon lavoro nella sessione estiva e adesso potrebbe non essere necessario intervenire nelle trattative anche perché in inverno avremo la regola del FFP".