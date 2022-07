Barcellona, Laporta: “Stiamo lavorando bene per l’arrivo di Lewandowski”

Il futuro di Robert Lewandowski continua a tenere banco. L'attaccante ha raggiunto il ritiro del Bayern Monaco , ma il polacco non intende continuare la sua esperienza in Germania. Al contrario, il club bavarese vuole trattenere a tutti i costi il giocatori e nelle ultime settimane ha rifiutato l'offerta del Barcellona , ritenuta troppo bassa. Il club blaugrana sta lavorando per portare il centravanti in Catalogna e intanto si consola con l'arrivo di Raphinha e il rinnovo di Ousmane Dembelé . Proprio su questi temi è intervenuto il presidente blaugrana Joan Laporta durante una riunione dirigenziale a Olot. Queste le sue parole al Mundo Deportivo:

"Questa settimana presenteremo Dembélé e Raphinha. Lewandowski? Stiamo facendo tutto il possibile, non è facile, ma stiamo lavorando molto bene. Mi congratulo per come sta lavorando il reparto mercato, con Mateu Alemany e Jordi Cruyff", ha spiegato il presidente, che si è scusato di non fornire maggiori dettagli, ricordando che "siamo venuti a Olot per tenere una riunione del consiglio di amministrazione. Ci sarà tempo per parlare di mercato".