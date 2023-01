Barcellona, Laporta: “Vincere Supercoppa una svolta. Florentino Perez mi ha detto…”

La vittoria della Supercoppa di Spagna da parte del Barcellona è stata accolta in modo estremamente positivo nell'ambiente blaugrana. Il primo trionfo dell'era Xavi è stato preso con grande gioia anche dal presidente Joan Laporta che ai microfoni di El Món a RAC1, come riportato da Mundo Deportivo , ha commentato le sue sensazioni.

"Questa finale doveva essere vinta per dare una volta e lo abbiamo fatto. Per il Barcellona è stata una sorta di mostra, dei giocatori e del lavoro di Xavi", ha detto Laporta con grande orgoglio. "La nostra è una squadra ancora in costruzione e chiedo pazienza ai nostri tifosi ma altri trofei come questa Supercoppa arriveranno. Xavi meritava di vincere questo primo trofeo da allenatore blaugrana. Fare il mister non è facile".