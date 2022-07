Barcellona, Laporta: “Vogliamo che Messi chiuda la carriera qua”

L’amore calcistico tra il Barcellona e Leo Messi è ormai noto a tutti. L’attaccante argentino è diventato una leggenda del club blaugrana a suon di gol e trofei, ma nella passata stagione il fuoriclasse è approdato al Paris Saint Germain . L’annata non esaltante e l’arrivo dell’ex compagno Xavi sulla panchina dei catalani hanno aperto le voci su un suo possibile ritorno al Barça. Joan Laporta , presidente del Barcellona, nel corso di un evento con l’ONU ha parlato nuovamente del possibile ritorno di Lionel Messi in blaugrana.

“La storia di Leo non è finita come tutti volevamo. È stata molto condizionata dai problemi economici. Abbiamo un debito morale nei suoi confronti e vorremmo che finisca la carriera nel Barcellona e che sia applaudito in tutti gli stadi. Questa è la nostra aspirazione. Non c’è niente da dire: mi sento corresponsabile di com’è finita ma penso che sia un finale provvisorio. Penso che renderemo realtà questa aspirazione”.