Barcellona, Laporta: “Voglio vincere la Liga. Chiusi due colpi. Su Messi…”

MESSI - "Il Barça è casa di Leo. Vorrei che fosse presente all'apertura del nuovo Camp Nou. Il nostro rapporto è meno fluido, ora è a Parigi. Per me non è stato facile, avrei preferito che le cose andassero diversamente. Non potevo più mettere a rischio il club. Penso che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non gli parlo come prima, le persone vicino a lui bramano Barcellona e il Barça. Mi sentivo peggio sotto l'aspetto personale che sportivo". Ma sul ritorno, Laporta chiarisce: "Non ho ricevuto nessun messaggio da Leo o dal suo entourage in questa direzione. In questo momento non stiamo valutando il suo ritorno. Stiamo costruendo una squadra giovane che sta iniziando a funzionare. Leo è Leo, è il miglior giocatore in mondo, però non contempliamo il suo ritorno. Non vorremmo fare un passo indietro".