Barcellona – Lautaro, Bartomeu si affida al…Decreto Crescita

Il Barcellona è fortemente interessato a Lautaro Martinez. Bartomeu dovrà duellare con il Real Madrid per accaparrarsi il talento argentino e da luglio scatterà anche la clausola rescissoria dal valore di 111 milioni.

I due club stanno studiando diversi modi per poter ottenere uno sconto. L’ultima idea del presidente del Barcellona è senz’altro la più originale. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Bartomeu avrebbe chiesto al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli l’introduzione in Spagna del nuovo regime fiscale già presente in Italia.

Il Decreto Crescita infatti prevede una tassazione al 30% per i lavoratori che arrivano in Italia dopo essere stati almeno due anni fuori dai confini dello Stivale; nella versione poi approvata la quota è stata alzata al 50%.