Barcellona, Lenglet carico: “Vogliamo il doblete”

Tutto è pronto per la ripresa del calcio dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. In Liga ci si prepara alle gare già nelle prossime ore. Carico Clément Lenglet, difensore del Barcellona, che ha tanta voglia di tornare in campo e… vincere.

Parlando in vista della gara contro il Maiorca di sabato, il difensore francese ha commentato ai microfoni del Mundo Deportivo: “Siamo pronti per tornare a competere e siamo davanti a un’opportunità unica per fare il doblete. Siamo primi in classifica in campionato e agli ottavi di Champions League”. E sul compagno di squadra Dembelé, messo fuori rosa a causa dell’infortunio recente: “L’interruzione per il Coronavirus lo ha aiutato un po’ perché ha allungato i tempi della stagione ma non sappiamo se sarà pronto o meno per darci una mano. Sicuramente sta lavorando per provare ad aiutarci”.