Barcellona, Lenglet e l’arrivo di Griezmann: “Ha sbagliato a fare il video ‘La Decision’. Sulla Champions…”

Il difensore francese del Barcellona Clement Lenglet ha rilasciato un’intervista al programma Tu Diràs su RAC1 in cui ha analizzato la situazione attuale del club blaugrana. In modo particolare il classe 1995 si è soffermato sull’arrivo di Griezmann e il suo adattamento in squadra. Non solo. Spazio al giovane Ansu Fati e alla sfida di Champions League contro l’Inter.

ERRORE – Parte subito dall’arrivo di Griezmann e sulla querelle che lo aveva visto coinvolto nel filmato chiamato La Decision, in cui aveva deciso di rimanere all’Atletico Madrid ancora per una stagione: “Ha sbagliato con ‘La Decision’“, ha detto Lenglet. “Ma dobbiamo pensare al presente e al futuro. Sono convinto che si adatterà al Barça, perché ha grande talento e tanta qualità. Ha già segnato tre gol e ha mostrato un buon livello, ma può ancora fare cose migliori perché ha un talento incredibile”.

GIOIELLO – Chi, invece, inaspettatamente si sta affermando è il giovanissimo Ansu Fati: “Non bisogna mettere pressione ad Ansu Fati. Fare gol nel Camp Nou, giocare da titolare in Champions League … è molto difficile. Lui lo fa bene, ma bisogna prendersi cura di lui. Con la qualità che ha lui può diventare grande. Ansu è circondato da una famiglia che si prende cura di lui e questo è importante”.

CHAMPIONS – E alla vigilia della gara di Champions League, non poteva mancare un pensiero alla Coppa e alla gara contro l’Inter: “Ho firmato con il Barça per vincere titoli e la Champions League è un trofeo molto importante. Sicuramente uno dei migliori che si possono vincere nel calcio. Vorrei alzare il trofeo e penso che abbiamo una squadra per combattere per vincerlo“. “L’Inter? La Champions League è sempre una buona prova. Contro l’Inter è la prima partita al Camp Nou, la seconda Champions League dopo il pareggio a Dortmund che è stato agrodolce. Sicuramente è una sfida importante e possiamo fare bene”.