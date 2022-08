Barcellona, Lewandowski derubato all’arrivo nel centro sportivo

Non tutto va bene per l'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski. Se le cose in campo sorridono all'ex Bayern, non si può dire lo stesso per l'extra campo. L'attaccante polacco è stato derubato all'arrivo nella Ciutat Deportiva, centro sportivo che ospita le sedute di allenamento del Barcellona. Tre individui, riporta Sport, sono riusciti ad aprire la portiera dal lato passeggero dell'auto scippando letteralmente dal polso dell'attaccante un orologio dal valore di 75mila euro. Provvidenziale l'intervento dei Mossos d'Esquadra, ossia la polizia catalana, che si è precipitata a rincorrere i malviventi e recuperare la refurtiva.