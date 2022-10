Barcellona, Lewandowski fa felice il Bayern Monaco: bonus in arrivo grazie ai suoi gol

Non solo la somma per la sua cessione: il bomber polacco potrebbe portare altri introiti alle casse dei bavaresi.

Redazione ITASportPress

17 gol in 16 partite per Robert Lewandowski tra Liga spagnola e Champions League. L’attaccante polacco del Barcellona si è ambientato alla grande nel nuovo club e spera di continuare con i suoi numeri pazzeschi per aiutare la sua nuova squadra a raggiungere qualche trofeo.

Lo spera, in realtà, anche la sua ex società, il Bayern Monaco e il motivo è legato a questioni "di soldi". Ebbene sì, perché dal rendimento del polacco potrebbero dipendere anche ulteriori introiti economici per il club bavarese. Come riportato da Sport Bild, infatti, il Bayern riceverà 1,25 milioni di euro ogni volta che Lewandowski raggiungerà i 25 gol stagionali.

Salvo imprevisti fisici, sembra scontato che il bonus, già alla prima stagione, sia prossimo all'arrivo. La speranza del Barcellona ma anche quella del club tedesco, a questo punto, è che il centravanti non si fermi più e possa continuare a segnare a raffica. Sebbene il cammino in Champions League dei blaugrana si interromperà alla fine del girone, l'Europa League potrebbe essere il torneo giusto per incrementare i suoi numeri...