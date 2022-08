Barcellona, Lewandowski festeggia il compleanno: si regala… doppietta e premio di MVP

Non poteva scegliere momento migliore per trovare le sue prime reti ufficiali con la nuova squadra. Parliamo di Robert Lewandowski che è andato a segno con una doppietta nella bella vittoria del Barcellona contro la Real Sociedad (4-1 il risultato finale per i blaugrana).

I blaugrana sono passati in vantaggio grazie al primo gol nella Liga proprio di Lewandowski , dopo pochi secondi dall'inizio della gara. Successivamente era stato Isak ad aver firmato la rete del momentaneo pareggio per i baschi al 6′.

Nella ripresa, per, niente da fare con i catalani che hanno dilagato con i gol di Dembele, ancora Lewandowski e infine Ansu Fati per il 4-1 finale. Non poteva scegliere modo migliore il bomber polacco per festeggiare il suo compleanno. Infatti, la giornata di ieri lo ha visto compiere 34 anni. Come regalo una bella doppietta ma anche il premio di MVP della gara. E adesso che ha trovato i primi gol, siamo sicuri che non vorrà più smettere...