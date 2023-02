Barcellona, Lewandowski infortunato salta il Clasico di Coppa. Rischia anche quello di Liga

Piove sul bagnato in casa Barcellona. Dopo la sconfitta contro l'Almeria in Liga arriva un'altra brutta notizia: Robert Lewandowski si è infortunato e rischia di dover saltare diverse gare. In particolare, il centravanti sarà out certamente dal Clasico col Real Madrid in Coppa del Re del prossimo 2 marzo ma, a secondo della velocità del suo recupero, rischia di perdersi anche quello di Liga che potrebbe essere decisivo per la lotta al titolo del prosismo 19 marzo.