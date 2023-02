Barcellona, Lewandowski segna e fa felice… il Bayern Monaco: scatta il bonus

Infatti, come riportato da diversi media spagnoli e in precedenza dalla Bild, la rete illusoria di Robert Lewandowski ai Red Devils va un bonus ma... al Bayern Monaco .

Pare, infatti, che il Barcellona sarà costretto a pagare ai tedeschi 1.25 milioni di euro per quella che è stata la 25esima rete stagionale del centravanti polacco. Nel contratto di cessione di Lewandowski ai catalani, infatti, era stato fissato tale accordo ogni 25 marcature del bomber.

Insomma, il gol dell'attaccante ha fatto felice più la sua ex squadra che quella attuale. Vedremo se nel proseguimento de LaLiga, il calciatore sarà in grado di ottenere altri traguardi importanti legati a bonus. Il Barcellona ad oggi è avanti di 8 lunghezze in classifica sul Real Madrid.