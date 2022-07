Barcellona, Lewandowski: “Voglio vincere tanti trofei. Pronto per questa sfida”

Robert Lewandowski è finalmente approdato al Barcellona. La telenovela durava dall'inizio dell'estate, quando l'attaccante voleva provare una nuova esperienza, ma il Bayern Monaco non intendeva far partire il polacco e fargli rispettare il suo contratto in scadenza a giugno 2023. I due club, però, hanno trovato l'accordo economico per il cartellino del giocatore e Lewandowski è il quarto colpo dei catalani in questa finestra estiva di mercato, dopo gli arrivi di Franck Kessie, svincolatosi da Milan, Andreas Christensen che era a fine contratto con il Chelsea, e Raphinha, acquistato dal Leeds per 70 milioni. Dalla spiaggia di Miami, città dove ha raggiunto i nuovi compagni impegnati nella tournee americana, 4 partite negli States, l'attaccante polacco ha salutato i tifosi blaugrana dai microfoni della televisione del club. Queste le sue parole: