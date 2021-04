Barcellona, l’ex dirigente: “Scambio Arthur-Pjanic una delle più grandi aberrazioni nel calcio”

André Cury, ex responsabile del mercato sudamericano del Barcellona, ha parlato a Sport di alcuni retroscena di relativi a svariate operazioni messe in atto dai blaugrana soffermandosi anche su quella tra Arthur e Pjanic, un affare che ha coinvolto i catalani e la Juventus appunto.

Parla André Cury

Cury parte dall’affare Neymar e dalle voci di mercato che in passato si susseguivano a proposito di un suo ritorno a Barcellona dal Psg: “Neymar fu molto vicino al ritorno nel 2019, ma avevamo già preso Griezmann ed economicamente sarebbe stato soffocante. Il Psg ci chiese 150 milioni, più il trasferimento di Rakitic e Todibo e il prestito di Dembélé. Il Barcellona offrì 130 invece di 150 e saltò tutto”.

Un’altra operazione piuttosto strana e mai realizzata fu quella per Vinicius, ora al Real Madrid: “Con lui eravamo tre anni e mezzo avanti rispetto al Real Madrid”, ha detto Cury. “I suoi agenti avevano raggiunto un compromesso con il Barcellona ma poi… beh, ci hanno traditi nel momento chiave dell’operazione. Quindici giorni prima di firmare per il Real Madrid, Vinícius disse che era un tifoso del Barça, che il suo idolo era Neymar e affermò che Messi era migliore di Cristiano. Tuttavia, una visita a Madrid dei suoi rappresentanti cambiò tutto. Ci assicurarono che non sarebbe successo nulla, c’era un impegno verbale. Ci stringemmo la mano, chiudemmo l’accordo definitivo ma poi sono scomparsi all’improvviso e ci hanno tradito”.

Un affare che invece andò in port fu quello dello scambio tra Arthur e Pjanic con la Juventus: “È una delle più grandi aberrazioni che ho visto nella storia del calcio. Qualcosa di assurdo: Arthur ha 23 anni e guadagna 2 milioni netti, e lo cambi con Pjanic che ha 31 anni e prende 6 milioni”. E proprio su Arthur: “Quando è arrivato al Barcellona voleva conoscere la città, forse ha sbagliato compagnia. Tuttavia, dopo essere andato alla festa di Neymar, sbagliando assolutamente, ha parlato con il club. Si rese conto dell’errore e stava crescendo. Sarebbe stato un grande giocatore nella storia del club”.