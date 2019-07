Barcellona, l’ex Iniesta “battezza” Griezmann: “Ha tutto per fare grandi cose”

È un momento in cui tanti stanno esprimendo la propria opinione sul colpo del Barcellona Antoine Griezmann. Potrà cambiare gli equilibri della squadra? Riuscirà a prendersi molto spazio e diventare beniamino del pubblico? Arriva anche il commento della leggenda blaugrana Andrés Iniesta, appena nominato, in Giappone, ambasciatore de “LaLigaIcons”: “Oltre al fatto che conosce bene il campionato e i suoi compagni di squadra attuali per averli affrontati molte volte, sono sicuro che farà molto bene, ci sono tutte le condizioni perché sia fra i migliori. Sarà circondato da ottimi giocatori e tutto fa pensare che farà un ottimo percorso, mi auguro che sarà così”.

L’ex illusionista del Barcellona ha commentato anche il possibile ritorno di Neymar: “Non so cosa sia vero e cosa sia falso delle voci di mercato che si sentono, di sicuro penso che il brasiliano sia uno dei giocatori più forti che io conosca e vedremo cosa succederà”. Il prossimo 27 luglio Iniesta con la sua squadra, il Vissel Kobe, affronterà i blaugrana da ex per la prima volta: “Sarà strano, spero di non sbagliare e di passare la palla a quelli della mia squadra (sorride, ndr). Per noi sarà una festa, in Giappone non capita tutti i giorni di sfidare i top club internazionali: ci godremo la giornata, cercando comunque di competere al meglio”.